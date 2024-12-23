Губернатор Воробьёв назвал главное политическое событие 2024 года

Фото: Мособлизбирком
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает главным политическим событием уходящего года выборы президента. Об этом он заявил, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
«Этот год – особенный. В марте состоялись выборы президента. Далее были утверждены указы, которые предполагают работу над семью национальными целями, и 20 национальных проектов. Все масштабные перемены и в нашей стране, и в Подмосковье укладываются в идеологию президента. Они происходят при его непосредственном участии и его поддержке. Эту идеологию всегда понимала и разделяла наша команда. Выборы главы государства стали центральным политическим событием 2024 года», – сказал глава региона.По словам Воробьёва, в голосовании участвовали 6 млн 200 тыс. подмосковных избирателей.
«Для сравнения в 2018 году этот показатель составил 5,8 млн. Явка превысила 77%. По количеству голосов, отданных за нашего президента, мы прибавили почти 1,5 млн и стали вторыми по абсолютному показателю после Москвы. Поэтому, когда мы говорим про опорные территории доверия, мы имеем в виду этот результат», – отметил губернатор.Он уверен, что это говорит об огромном доверии к курсу президента. Люди также замечают перемены, которые происходят в Подмосковье.
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