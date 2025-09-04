Подмосковная «Гвардия» стартовала с двух побед на Кубке по следж-хоккею

04 сентября 2025, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда ветеранов СВО «Гвардия» на старте турнира по следж-хоккею «Герои нашего времени» одержала две победы в матчах группового этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Сначала команда со счётом 2:0 выиграла у СХК «Мужество» из Москвы. Второй матч «Гвардии» состоялся с хозяевами турнира – СХК «Союз» из Владивостока. Встреча завершилась победой представителей Московской области – 4:0. По итогам группового этапа подмосковная команда проходит в полуфинал», – говорится в сообщении.