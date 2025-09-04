Подмосковная «Гвардия» стартовала с двух побед на Кубке по следж-хоккею
Подмосковная команда ветеранов СВО «Гвардия» на старте турнира по следж-хоккею «Герои нашего времени» одержала две победы в матчах группового этапа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сначала команда со счётом 2:0 выиграла у СХК «Мужество» из Москвы. Второй матч «Гвардии» состоялся с хозяевами турнира – СХК «Союз» из Владивостока. Встреча завершилась победой представителей Московской области – 4:0. По итогам группового этапа подмосковная команда проходит в полуфинал», – говорится в сообщении.5 сентября следж-хоккеисты из Московской области встретятся со сборной Санкт-Петербурга.
Всего в соревнованиях участвуют шесть команд разных регионов России, сформированных из ветеранов боевых действий. Решающие игры турнира за призовые места пройдут 6 сентября.
Турнир организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Соревнования проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.