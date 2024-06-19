Подмосковные компании представили на ВДНХ технологические разработки для помощи раненым

Подмосковные предприниматели и активисты представили свои разработки для помощи участникам СВО на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия». На ВДНХ показали отечественные изобретения для помощи военным на передовой, а также жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонский областей, приграничных регионов.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Так, компания «ИнфраСтоп» из Одинцовского городского округа продемонстрировала инновационный тактический плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Благодаря этому тепловизионные системы не могут обнаружить военных ни днём, ни ночью.
В Тучкове Рузского Рузского городского округа производят гидраторы, пластиковую посуду, фляги, рюкзаки и подсумки. НПО «Северное сияние» разрабатывает их для полевых условий с учетом повышенных требований к надёжности и износостойкости. Компания выпускает и медицинские изделия.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Свои разработки показала и подмосковная компания «Тимуровец», выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели «Тимуровец 10» и «Тимуровец 7», которые уже применяются на Донецком и Луганском направлениях проведения СВО.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Волонтёрская группа «Врачи, вы не одни» из Балашихи образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты вновь объединились, чтобы помогать фронтовым медикам. Они начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров и фельдшеров. На передовую уже отправлено более 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков. Кроме того, волонтёры разработали эвакуационную тележку «Анютка», которая позволяет быстрее и безопаснее перемещать раненых.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Компания «БИОТЕКФАРМ» производит в Сергиево-Посадском округе качественные лечебные перевязочные материалы. Среди разработок – повязка «Воскопран-Повидон-Йод». Её можно не менять до трёх суток. Это удобнее для использования в полевых условиях по сравнению с обычной мазевой повязкой, которую нужно обновлять каждые четыре часа.
Та же компания представила мобильное приложение RAN.PRO. С помощью уникального алгоритма оно позволяет по фото определить, на какой стадии находится рана.
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Так, компания «ИнфраСтоп» из Одинцовского городского округа продемонстрировала инновационный тактический плащ для термальной маскировки. Он выполнен из специальных материалов, которые поглощают и рассеивают тепловое излучение. Благодаря этому тепловизионные системы не могут обнаружить военных ни днём, ни ночью.
В Тучкове Рузского Рузского городского округа производят гидраторы, пластиковую посуду, фляги, рюкзаки и подсумки. НПО «Северное сияние» разрабатывает их для полевых условий с учетом повышенных требований к надёжности и износостойкости. Компания выпускает и медицинские изделия.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
«С начала СВО мы стали производить отечественный кровоостанавливающий жгут-турникет. Также разрабатываем ускоритель для внутривенных вливаний, чтобы бойцу можно было быстрее оказать помощь. Он у нас будет с подогревом», – рассказал конструктор НПО «Северное сияние» Алексей Белов.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Свои разработки показала и подмосковная компания «Тимуровец», выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели «Тимуровец 10» и «Тимуровец 7», которые уже применяются на Донецком и Луганском направлениях проведения СВО.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Волонтёрская группа «Врачи, вы не одни» из Балашихи образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты вновь объединились, чтобы помогать фронтовым медикам. Они начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров и фельдшеров. На передовую уже отправлено более 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков. Кроме того, волонтёры разработали эвакуационную тележку «Анютка», которая позволяет быстрее и безопаснее перемещать раненых.
«К нам обратился фельдшер из Донецка с просьбой помочь что-то разработать для эвакуации раненых по узким тропам. Мы усовершенствовали под современные условия конструкцию носилок с одним колесом, которые были известны в Первую мировую войну. Нашу тележку можно быстро сложить», – рассказал администратор волонтёрской группы «Врачи, вы не одни» Олег Шубин.Тележка получила название в честь дочери одного из разработчиков из Новгородской области, который сварил первый прототип. Сейчас на фронте используется уже более тысячи таких конструкций.
Фото: МИСК МО / Татьяна Товпеко-Першина
Компания «БИОТЕКФАРМ» производит в Сергиево-Посадском округе качественные лечебные перевязочные материалы. Среди разработок – повязка «Воскопран-Повидон-Йод». Её можно не менять до трёх суток. Это удобнее для использования в полевых условиях по сравнению с обычной мазевой повязкой, которую нужно обновлять каждые четыре часа.
Та же компания представила мобильное приложение RAN.PRO. С помощью уникального алгоритма оно позволяет по фото определить, на какой стадии находится рана.
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Лора Луганская