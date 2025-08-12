Подмосковные судебные приставы передали на нужды СВО конфискованные автомобили
Конфискованные по решению суда машины нетрезвых водителей переданы в собственность Минобороны на нужды спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
«В результате рассмотрения уголовных дел одним из наказаний двоим жителям Подмосковья назначили конфискацию их автомобилей – LADA XRAY и Toyota Land Cruiser Prado – как орудий совершения преступления. Обоих граждан признали виновными в управлении транспортными средствоами в состоянии опьянения. Во исполнение судебных решений приставы возбудили два исполнительных производства о конфискации и обращении в собственность государства машин нетрезвых водителей – одно в Одинцовском районном отделе судебных приставов, другое – в Королёвском городском отделении», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники проинформировали гражданин о возбуждении исполнительных производств и предупредили об уголовной ответственности в случае незаконных действий в отношении подлежащего конфискации имущества.
После совершения всех обязательных процессуальных действий сотрудники органов принудительного исполнения передали конфискованные автомобили Минобороны.