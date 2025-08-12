Подмосковные судебные приставы передали на нужды СВО конфискованные автомобили

12 августа 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Конфискованные по решению суда машины нетрезвых водителей переданы в собственность Минобороны на нужды спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.







«В результате рассмотрения уголовных дел одним из наказаний двоим жителям Подмосковья назначили конфискацию их автомобилей – LADA XRAY и Toyota Land Cruiser Prado – как орудий совершения преступления. Обоих граждан признали виновными в управлении транспортными средствоами в состоянии опьянения. Во исполнение судебных решений приставы возбудили два исполнительных производства о конфискации и обращении в собственность государства машин нетрезвых водителей – одно в Одинцовском районном отделе судебных приставов, другое – в Королёвском городском отделении», – рассказали в пресс-службе.