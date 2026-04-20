Украинских нацгвардейцев перевели в штурмовики за отказ задерживать дезертиров
Представитель силовых структур сообщил, что военнослужащих военной полиции и нацгвардии Украины перевели в специализированное штурмовое подразделение после отказа ехать в Волчанский район Харьковской области для задержания дезертиров. Об этом пишет РИА Новости.
Источник отметил, что речь идет о бойцах, не выполнивших приказ командования. По его словам, им поручили выдвижение в зону, где ищут украинских беглецов. Собеседник добавил, что решение приняли сразу после отказа участвовать в операции. Ситуация в Волчанском районе, как следует из его слов, остается напряженной. Командование, по всей видимости, ужесточает меры на фоне проблем с дисциплиной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: