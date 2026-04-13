В МИД РФ назвали главный вопрос по будущим соглашениям с Киевом

13 апреля 2026, 08:16

Логвинов: РФ важна серьезность намерений Украины выполнять договоренности

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что для Москвы важнее реальная готовность Украины исполнять будущие соглашения, чем их юридическая форма. Об этом пишет РИА Новости.