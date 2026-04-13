В МИД РФ назвали главный вопрос по будущим соглашениям с Киевом
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что для Москвы важнее реальная готовность Украины исполнять будущие соглашения, чем их юридическая форма. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, мировая практика знает немало примеров, когда стороны придавали таким документам дополнительный вес через решения Совета Безопасности ООН. Однако даже такой шаг не всегда защищает от отказа соблюдать взятые обязательства.
В качестве примеров дипломат привел Минские соглашения и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он напомнил, что США вышли из СВПД и проигнорировали резолюцию Совбеза ООН 2231.
Логвинов подчеркнул, что Россия смотрит прежде всего на настрой участников переговоров. По его мнению, именно серьезность намерений станет главным условием для исполнения всех пунктов возможных договоренностей. Дипломат добавил, что резолюция ООН нужна для дополнительной международной легитимности. При этом ключевое значение, как отметил он, имеет не форма, а готовность сторон держать слово.
