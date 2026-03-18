ЦСП «Витязь» открыл набор в штурмовое подразделение и на спецнаправления
ЦСП «Витязь» открыл набор в штурмовое подразделение и на ряд специализированных направлений, включая операторов ударных и разведывательных БПЛА, сапёров, связистов, специалистов РЭБ, РЭР и РЛС, а также медиков, водителей и инструкторов-аналитиков.
Отмечается, что рассматриваются мужчины от 18 до 45 лет с высшим или средним профобразованием. При этом преимущество отдают кандидатам с опытом службы в спецподразделениях и специалистам в IT, электронике и радиотехнике.
При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере трёх миллионов рублей, статус военнослужащего с первого дня, высокая зарплата и полное государственное обеспечение. Подготовка занимает месяц, после чего допускают к практике. Участникам СВО полагаются федеральные и региональные выплаты — 400 тысяч и 2,6 миллиона рублей соответственно, а также дополнительные льготы и гарантии.
Отдельно предусмотрены премии за выполнение задач: до 1 миллиона рублей за захват и 500 тысяч за уничтожение техники, включая HIMARS и танки «Абрамс», «Леопард», «Челленджер». За поражение самолётов и «Точки-У» выплачивают 300–500 тысяч рублей, а также предусмотрены дополнительные поощрения до 300 тысяч рублей. После получения статуса ветерана предоставляются ежемесячные выплаты и компенсация части расходов на жильё.
Подробная информация доступна на официальном сайте центра специальной подготовки «Витязь».
