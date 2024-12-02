«Поднялись как живые»: бойцу СВО привиделись погибшие товарищи, идущие в небо

Фото: iStock/RomoloTavani
Боец спецоперации с позывным «Колесо» рассказал, что ему привиделась лестница, ведущая в небо, по которой поднимались погибшие боевые товарищи. Видео рассказа опубликовал оренбургский священник Александр Лемешко в Telegram.
Военный уточнил, что в момент появления видения он находился в укрытии, спасаясь от ударов беспилотников противника.
В его видении также были два лика: женский и мужской. Они разговаривали между собой. Боец услышал из разговора о необходимости оттягиваться назад. Уже на следующий день командование приказало отходить с занимаемых позиций.
Ранее стало известно, что сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. В настоящее время серб восстанавливается в госпитале и получил российский паспорт.
Читайте также:
Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами семь дней и «встретился» с Богом
Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО
Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева
«Спустилась лестница с неба и все 200-е которые были в лесополосе поднялись по ней вверх. Поднялись как живые», — рассказал боец.
В его видении также были два лика: женский и мужской. Они разговаривали между собой. Боец услышал из разговора о необходимости оттягиваться назад. Уже на следующий день командование приказало отходить с занимаемых позиций.
Ранее стало известно, что сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. В настоящее время серб восстанавливается в госпитале и получил российский паспорт.
Читайте также:
Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами семь дней и «встретился» с Богом
Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО
Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева
Элина Позднякова