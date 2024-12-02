Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО

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Участник спецоперации, который штурмовал аэропорт в городе Гостомель под Киевом, рассказал о первых часах СВО. Об этом сообщает издание «СобкорУфа».
По его словам, специальная военная операция началась с высадки российских бойцов в Гостомеле, который находится в 25 км от Киева. Он рассказал, что небольшая группа солдат на протяжении нескольких часов удерживала превосходящие силы ВСУ до подхода основных российских сил.
Военный ВС РФ добавил, что в ходе СВО он получил травму, которая не позволила ему продолжить службу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Военный ВС РФ добавил, что в ходе СВО он получил травму, которая не позволила ему продолжить службу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова