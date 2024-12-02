Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева

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Боец российской армии Закарья Алиев, удерживавший в одиночку опорник в течение трех недель на запорожском направлении, восстанавливается, пишет RT, ссылаясь на военного.
«Уже четыре килограмма веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — пояснил собеседник.
Известно, что Алиеву диагностировали язву желудка, которую он получил из-за голода, а также большую потерю веса. У пациента болели кости, сама боль была постоянной.
Недавно бойца навещали депутаты Госдумы. Герою вручили часы и награду. В Минобороны сейчас решают вопрос о награждении, пояснил он.
Закарья Алиев заключил, что о возвращении в зону боевых действий пока не думал.
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