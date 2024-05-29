ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams

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Военные ВСУ жалуются на проблемы с переданными им американскими танками Abrams, которые становятся «целью номер один» на поле боя для армии РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Отмечается, что брони танка недостаточно, она не защищает экипаж. Сейчас идет война дронов. Поэтому, когда танк выкатывается, российские военные стараются его подбить, рассказал солдат ВСУ с позывным «Джокер». Его сослуживец добавил, что танки Abrams стали «целью номер один».
Сообщается, что недостатков у танков много. Съемочная группа телеканала рассказала, что одна из бронемашин оказалась почти неподвижна из-за неисправности двигателя, а боеприпасы для танков остаются серьезной проблемой.
Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что недостатков у танков много. Съемочная группа телеканала рассказала, что одна из бронемашин оказалась почти неподвижна из-за неисправности двигателя, а боеприпасы для танков остаются серьезной проблемой.
Ранее сообщалось, что ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова