Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

Украина назвала дезинформацией образ главкома ВСУ Сырского как русского человека
12 февраля 2024, 00:15

Сведения о том, что новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому пытаются навязать образ «советского и российского» человека, является дезинформацией, заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Центр отметил, что такие утверждения направлены на дискредитацию Сырского и подрыв доверия к ВСУ. Они подчеркнули, что Сырский долгое время был частью команды экс-главкома Валерия Залужного, успешно командовал операциями, а его команда состоит из молодых командиров, прошедших путь к повышению.

Центр также назвал поддержку утверждений о том, что Сырский является «русским человеком», частью враждебной дезинформационной кампании.

Читайте также:

Стало известно содержание одного из первых приказов Зеленского главкому Сырскому

Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского

«Бахмутский мясник»: как «убирали» Залужного и чего ждать ВСУ от русского «генерала 200»
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России
Илон Маск: компания SpaceX не продает терминалы Starlink России
12 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не осуществляла продажу терминалов Starlink непосредственно или косвенно в Россию.
Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов спутникового интернета SpaceX в Россию.

«По нашей информации, терминалы не были проданы прямо или косвенно в Россию», — написал он, утверждая, что это утверждение категорически неверно.
Инженер из Киева Олег Кутков ранее заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зонах проведения спецопераций (СВО).

Читайте также:

Украинские терминалы Starlink парализованы в районе Авдеевки

В США описали два возможных сценария развития событий на Украине

Пушилин: Перехвачено более 97 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой
#сша
#военные
#бпла
#сми
#маска
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секретарь СНБО Украины сделал заявление о ситуации на линии фронта
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной
11 февраля 2024, 17:47

Фото: iStock/Sinenkiy

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa признал, что ситуация на линии фронта «очень сложная», передает RTP.
Данилов отметил, что ситуация может ухудшится, если западные союзники не увеличат поставки оружия и боеприпасов. По словам секретаря СНБО, настроение в рядах украинских войск печальное и говорить об обратном не следует.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев не только по мобилизации, ​но и по ситуации на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Песков: Украине придется признать новую реальность для мирных переговоров

МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами
#добровольцы
#поставки
#всу
#рф
#украина
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ночная атака «Гераней» на Украину стала самой массовой с начала СВО
WarGonzo: Ночной удар «Геранями» по Украине стал самым массовым за время СВО
11 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/quantic69

В ночь на 11 февраля российские военные нанесли удар по военным объектам на территории Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов «Геранями». В атаке участвовало 45 БПЛА и она стала самой массовой с начала спецоперации.
Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, основные цели российских беспилотников располагались в Киеве и в южных районах Украины. Местные СМИ и паблики сообщали о взрывах в пригородах Днепропетровска и Николаевской области. Также ВСУ сообщали о повреждениях на инфраструктурных объектах.

Отмечается, что украинские системы противовоздушной обороны стали сбивать на треть меньше БПЛА «Герань», чем раньше. Это объясняется тем, что эти российские дроны теперь оснащены реактивными двигателями. Соответственно, изменилась также тактика их применения.

Читайте также:

ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с бойцами ВСУ и иностранными кураторами

ВС РФ использовали для массированного удара по Украине обновленный БПЛА «Герань»

Россия ночью выпустила по Украине около 60 крылатых ракет и не менее 100 дронов
#россия
#бпла
#сми
#всу
#вс рф
#дроны
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Украине придется признать новую реальность для мирных переговоров
11 февраля 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин множество раз предлагал разрешить конфликт путем диалога. Однако на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Песков: СВО продолжается, пока противники РФ отвергают мирный путь решения вопросов

Действия России на Украине вызвали панику в НАТО

Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
#конфликт
#владимир путин
#запрет
#сво
#запад
#песков
#рф
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными боеприпасами
Минобороны сообщило о поражении российскими военными склада боеприпасов ВСУ
11 февраля 2024, 15:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные уничтожили склад с авиационными средствами поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новгородовки в ДНР. Там же они нанесли огневое поражение пункту управления украинской штурмовой бригады.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Конашенкова, склад боеприпасов был поражён при помощи дальнобойного оружия. Помимо перечисленных объектов, была поражена живая сила и боевая техника в 119 районах. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов, авиации, ракет и дальнобойной артиллерии.

Также за прошедшую неделю Вооружённые силы РФ нанесли 31 комбинированный удар по обхектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним инфраструктуре. При атаках применялось высокоточное оружие, в том числе сверхдальнее воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Читайте также:

Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

Российские бойцы захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
#склад
#оружие
#техника
#минобороны
#удар
#рф
#служба
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: СВО продолжается, пока противники РФ отвергают мирный путь решения вопросов
11 февраля 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, однако, если он отвергается, в таком случае СВО продолжается. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога. Стоит отметить, что на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.

По словам Пескова, переход к военному решению конфликта стал крайней мерой после того, как Москве было отказано в каком-либо обсуждении законных озабоченностей России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Читайте также:

Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина

Российские десантники установили триколор в освобождённом посёлке Весёлое в ДНР

ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского
#владимир путин
#запрет
#переход
#всу
#запад
#песков
#рф
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
В «Айдаре»* грозят зачистить село Космач, где сопротивляются мобилизации
11 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-командир украинского батальона «Айдар»*с позывным Дикий пригрозил зачистками в селах и городах, жители которых выступают против мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Дикого, он бы не хотел, чтобы село Космач зачищали как вражескую территорию из-за того, что мужчины отказываются воевать за киевский режим. Бывший командир также призвал судить участников протестов за измену Украине.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине

* Запрещенная в России террористическая организация.
#мужчины
#добровольцы
#режим
#владимир зеленский
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Челябинские студенты-дизайнеры изобрели новое приспособление для бойцов СВО
Челябинские дизайнеры разработали рюкзак для переноски противотанковых ракет
11 февраля 2024, 13:19

Фото: istockphoto/VvoeVale

В челябинском Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой, используя альпийские стропы, огнеупорную ткань и особенные узлы. Осенью 2023 года от военных поступил новый заказ — разработать специальную сумку-рюкзак для переноски противотанковых ракет.
С просьбой о создании такого аксессуара к руководству вуза обратились активисты волонтерского движения «ZOV Чебаркуль». Сами они получили такое пожелание непосредственно от бойцов в зоне проведения спецоперации. Тяжёлые снаряды солдатам приходилось таскать в руках, а это неудобно. Например, вес ракеты от ПТРК «Корнет» составляет 26 килограммов, а её длина — 120 сантиметров, сообщает РИА Новости.

Бойца пытались сами мастерить переноски из подручных материалов, но они были непрочными и неудобными, не выдерживали нагрузки. Будущие дизайнеры занялись созданием рюкзака в рамках студенческого практикума. Сначала в их распоряжении были только длина и вес снаряда. По словам педагогов, ребята с энтузиазмом восприняли задание, особенно когда узнали, для кого будут шить рюкзаки. У многих на СВО сейчас отцы и братья.

Кое-что ребята позаимствовали у туристических и военных рюкзаков, остальное додумали сами. Сначала рисовали эскизы на глаз, потом создали общий чат с солдатами, стали получать замечания и предложения непосредственно от военнослужащих. Было сначала создано пять приспособлений, рассчитанных на одну ракету, и ещё пять — на две. Изделие получило высокую оценку от бойцов на передовой, немедленно поступил заказ на вторую партию рюкзаков, к изготовлению которых уже приступили.

Читайте также:

В Крыму заявили, что от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

Долголеты отправили в зону СВО свыше 4000 комплектов «сухого душа»

Боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой
#дизайнеры
#активисты
#чат
#сво
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно содержание одного из первых приказов Зеленского главкому Сырскому
Зеленский приказал главкому ВСУ Сырскому избегать застоя в ходе боевых действий
11 февраля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский приказал новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому избегать «застоя» в зоне боевых действий. Также ходу текущего конфликта следует придать новый фокус.
Об этом сообщает сайт американского телеканала CNN. Авторы статьи пишут, что самой насущной задачей, стоящей перед новым главкомом, будет ситуация в районе Авдеевки. Этот плацдарм называют в материале «ареной ожесточённых боёв». По мнению обозревателей, политическое руководство Киева оказывает на Сырского давление с целью создания нового плана боевых действий, который позволит избежать «застоя» в зоне боевых действий.

В публикации также указывается на неважную репутацию нового главнокомандующего, который после боёв за Артёмовск (Бахмут) получил прозвище «генерал 200» из-за того, что решения продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи противника. Это говорит о том, что Сырский не слишком дорожит жизнями своих солдат, подчеркнули авторы статьи.

Читайте также:

«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ

«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского
#сайт
#солдат
#всу
#владимир зеленский
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф