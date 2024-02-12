Украина призвала не навязывать Сырскому образ русского человека

Сведения о том, что новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому пытаются навязать образ «советского и российского» человека, является дезинформацией, заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Центр также назвал поддержку утверждений о том, что Сырский является «русским человеком», частью враждебной дезинформационной кампании.
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