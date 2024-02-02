На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили про негативный осадок, оставшийся после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник офиса главы страны Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала».
«Что насчет контрнаступления, да, есть негативный осадок. Мы совершили определенные тактические ошибки, о чем говорило политическое и военное руководство», — заявил Подоляк.Советник отметил, что украински войскам нужно существенно пересмотреть тактику, учитывая поступающее вооружение с Запада. Он признал, что в армии существует дефицит
Ранее стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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