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На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления

Подоляк пожаловался на негативный осадок после провального контрнаступления ВСУ
02 февраля 2024, 09:32
Фото: istock / JARAMA

Фото: istock / JARAMA

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили про негативный осадок, оставшийся после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник офиса главы страны Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала».

«Что насчет контрнаступления, да, есть негативный осадок. Мы совершили определенные тактические ошибки, о чем говорило политическое и военное руководство», — заявил Подоляк.
Советник отметил, что украински войскам нужно существенно пересмотреть тактику, учитывая поступающее вооружение с Запада. Он признал, что в армии существует дефицит


Подоляк отметил, что ВСУ необходимо существенно пересмотреть свою тактику с учетом поступающего западного оружия. При этом он указал на определенный дефицит вооружений в армии.

Ранее стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ

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