Зеленский на фоне коррупционного скандала отправился в Афины просить ЗРК Patriot
После громкого скандала с записями переговоров бизнесмена Тимура Миндича Владимир Зеленский экстренно отправился в Афины за ПВО и авиацией. Об этом пишет новостной портал Pronews.
Визит главы киевского режима в Грецию анонсировали на 16 ноября. При этом программа постоянно корректируется из-за соображений безопасности. Прибытие Зеленского в Афины ожидается в первой половине дня. У него запланированы встречи с президентом Греции Тасуласом, премьер-министром Мицотакисом и спикером парламента Какламанисом.
В статье издания указано, что Украина «исчерпала или близка к исчерпанию» зенитных снарядов Patriot. Кроме того, Зеленский планирует попросить у партнеров истребители Mirage 2000-5Mk2. Однако гарантий передачи ракет для ПВО, самих установок или самолетов Киеву нет.
