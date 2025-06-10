Стало известно об ударе по заправке в Белгороде
По заправке в Белгороде нанесён удар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в результате украинского удара, который пришёлся на заправку Teboil на Сумской улице, пострадали несколько человек.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Власти региона пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.
Ранее в ходе допроса украинского военнопленного Вячеслава Кутятина стали известны тревожные факты о приказах командования ВСУ. По его словам, бойцам поступают указания расстреливать раненых российских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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