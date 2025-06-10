Стало известно об ударе по заправке в Белгороде

Baza: ВСУ нанесли удар по заправке в Белгороде
Фото: iStock/bpawesome

По заправке в Белгороде нанесён удар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным, в результате украинского удара, который пришёлся на заправку Teboil на Сумской улице, пострадали несколько человек.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Власти региона пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее в ходе допроса украинского военнопленного Вячеслава Кутятина стали известны тревожные факты о приказах командования ВСУ. По его словам, бойцам поступают указания расстреливать раненых российских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0