«Подорвались на своей мине»: Кадыров показал видео с попыткой ВСУ прорвать границу РФ

Фото: istock / Dmitry Andreev
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как украинский танк подорвался, наехав на свою же мину.
Кадыров сообщил, что наступление ВСУ осуществлялось с использованием тяжелой техники, и украинские боевики, вероятно, намеревались повысить таким образом шансы на успех. Напомним, речь идет о попытке ВСУ прорвать российскую границу на Харьковском направлении.
Глава региона отметил, что ВСУ были разгромлены военнослужащими подразделения «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами ВС РФ.
Кадыров добавил, что противник в очередной раз недооценил ВС РФ, что привело его к провалу.
Читайте также:
Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте
Армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области
Сержант ВСУ сбежал с Украины на такси, чтобы сдаться в российский плен
Глава региона отметил, что ВСУ были разгромлены военнослужащими подразделения «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами ВС РФ.
Читайте также:
Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте
Армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области
Сержант ВСУ сбежал с Украины на такси, чтобы сдаться в российский плен
Анастасия Хохлова