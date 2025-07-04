Подорвавшая бывшего мэра Луганска девушка состояла в «Свидетелях Иеговы»*

04 июля 2025, 21:34

Фото: iStock/RamonCast

Подозреваемая в подрыве бывшего мэра Луганска состояла в религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщил в беседе с ТАСС её знакомый Сергей.