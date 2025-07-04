Подорвавшая бывшего мэра Луганска девушка состояла в «Свидетелях Иеговы»*
Подозреваемая в подрыве бывшего мэра Луганска состояла в религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщил в беседе с ТАСС её знакомый Сергей.
Мужчина рассказал, что 36-летняя Алёна Ч. родом из неблагополучной семьи. Женщина не употребляла алкоголь, но была очень жадной. Она давно не работала и жила на детские пособия, которые зачислялись её двум детям.
Собеседник агентства также подчеркнул, что до 2014 года женщина состояла в запрещённой религиозной организации. Он предположил, что завербовать её могли сотрудники Службы безопасности Украины.
Сегодня стало известно, что взрывное устройство, накануне убившее бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, пронесла в рюкзаке 36-летняя жительница города Брянки в ЛНР. Она специально приехала в Луганск для выполнения задания неизвестных. Женщина погибла вместе с чиновником во время взрыва.
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