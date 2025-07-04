Установлена личность девушки, подорвавшей бывшего мэра Луганска
Установлена личность девушки, подорвавшей бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Речь идёт о 36-летней Алёне Ч., которая переносила взрывное устройство в рюкзаке. За несколько секунд до взрыва она оставила сумку около дома на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился чиновник. После раздался взрыв, в результате которого Пилавов и Алёна погибли.
По словам ряда источников, незадолго до взрыва девушка разговаривала с кем-то по телефону.
По предварительной версии, Алёну использовали втёмную. Сама она проживала в городе Брянка, а в Луганск, скорее всего, приехала именно для исполнения задания. У женщины осталось двое детей.
Напомним, что 3 июля в центре Луганска прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, ещё несколько получили ранения.
Читайте также: