04 июля 2025, 11:51

Baza: бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя Алёна Ч.

Фото: медиасток.рф

Установлена личность девушки, подорвавшей бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.