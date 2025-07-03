Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города

Фото: iStock/RamonCast

Бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено за дверью дома на улице Тараса Шевченко. При её открытии прогремел мощный взрыв. Вход в здание был полностью разрушен, а находящихся рядом людей отбросило взрывной волной. Среди них был бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Также сообщается о трёх пострадавших.

Ранее в этот день появилась информация о повторном попадании в российский плен украинской лётчицы, националистки и бывшего народного депутата Надежды Савченко.

Анастасия Чинкова

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