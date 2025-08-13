Подорвавшийся на двух минах боец СВО четыре дня полз 32 км до своих сослуживцев
Раненый участник СВО в течение четырёх дней ползком добирался до позиций российских военнослужащих, преодолев около 32 километров. Об этом сообщает издание «Абзац».
Родственница бойца рассказала, что он служил на краснолиманском направлении. Во время штурмовых действий он подорвался сразу на двух минах. После оказания первой помощи бойцу пришлось самостоятельно двигаться к российскому тылу. Несмотря на серьёзные ранения, мужчина выжил и сумел добраться до своих, что стало настоящим проявлением мужества и выносливости.
После того как раненному военнослужащему всё же удалось добраться до своих, ему оказали медицинскую помощь, после чего отправили на лечение в Москву.
