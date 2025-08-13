Российские войска взяли под контроль Суворово и Никаноровку в ДНР
Российские войска за последние сутки освободили населённые пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что установить контроль над населёнными пунктами удалось благодаря активным и слаженным действиям бойцов центрального подразделения войск.
В зоне ответственности группировки «Центр» противник понёс серьёзные потери – более 385 военнослужащих. Кроме того, были поражены 15 военных формирований ВСУ в районах боевых действий на данном направлении.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские силы потеряли боевую машину пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и одно артиллерийское орудие.
Читайте также: