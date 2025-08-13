В Брянской области вспыхнул пожар после удара ВСУ

13 августа 2025, 13:55

На объекте топливной инфраструктуры под Брянском вспыхнул пожар после удара ВСУ

Фото: iStock/Distortion Media

В Брянской области вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры после комбинированного удара ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.