В Брянской области вспыхнул пожар после удара ВСУ

На объекте топливной инфраструктуры под Брянском вспыхнул пожар после удара ВСУ
В Брянской области вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры после комбинированного удара ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



Глава региона подчеркнул, что украинскими войсками при атаке применялись реактивные снаряды американской РСЗО HIMARS и реактивные беспилотники.

В ходе тушения возгорания пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь. По словам Богомаза, пожар полностью ликвидирован.

Губернатор выразил благодарность составу Управления МЧС России по Брянской области за оперативную ликвидацию возгорания и предотвращение дальнейшего распространения огня.

Анастасия Чинкова

