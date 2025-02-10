Фото: istockphoto/Andrii Atanov
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский признал пропажу сотен миллиардов помощи Запада. Тем самым он подписал себе приговор. Об этом заявил бывший вице-спикер Верховной рады, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру» он отметил, что само по себе содержание признания «на сенсацию не тянет», так как масштабы коррупции и воровства на Украине признаются и ужасают даже её самых преданных союзников. Удивителен факт, что Зеленский это признал, ведь этим он сам себе подписал приговор.
По словам оппозиционного экс-депутата, глава киевского режима сейчас сам, своими «выворачивает коррупционную изнанку» конфликта. Он это делает в том числе для того, чтобы «сдать подельников» и проходить по делу свидетелем, а не обвиняемым, заключил Медведчук.
С цифрами украинский оппозиционер, конечно, слегка перегнул. Однако 2 февраля Зеленский заявил, что не знает, куда ушли американские деньги. По его словам, Киев получил только 75 из заявленных 177 миллиардов долларов.
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«Где-то потерялись 200 миллиардов долларов, случайно не видели?», — язвительно спрашивает политик.
По словам оппозиционного экс-депутата, глава киевского режима сейчас сам, своими «выворачивает коррупционную изнанку» конфликта. Он это делает в том числе для того, чтобы «сдать подельников» и проходить по делу свидетелем, а не обвиняемым, заключил Медведчук.
С цифрами украинский оппозиционер, конечно, слегка перегнул. Однако 2 февраля Зеленский заявил, что не знает, куда ушли американские деньги. По его словам, Киев получил только 75 из заявленных 177 миллиардов долларов.
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Александр Бойцов