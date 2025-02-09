Уолтц: США хотят возместить свои расходы на Украину за счет ее ресурсов

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Помощник президента США Доналда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Штаты желают возместить свои расходы на предоставление помощи Украине за счет ее же ресурсов. Этим он поделился с телеканалом NBC.
«Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи, предоставляемой Украине. Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа», — сказал Уолтц.
Также помощник Трампа высказался о потенциальном завершении боевых действий. По словам Уолтца, он считает основополагающим принципом то, что американский президент собирается завершить военный конфликт, при этом чтобы предоставлением гарантий безопасности Украины занимались европейские страны.
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Иван Мусатов