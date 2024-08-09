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В Полтаве поразили личный состав ВСУ, который перебрасывали из Житомира. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с ТАСС. По его словам, в результате удара много убитых и раненых.
«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — пояснил Лебедев.Ранее координатор сопротивления сообщал, что по украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Прилет, предположительно, пришелся по полигону.
По данным Лебедева, украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область, в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.
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