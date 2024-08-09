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По украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, прилет, возможно, пришелся по полигону.
«Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой», — рассказал координатор.Лебедев также добавил, что Украина несет большие потери от нападения на Курскую область.
«Сумы. <...> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови», — пояснил он.Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что у Стецковки уничтожили учебный центр, где иностранные инструкторы тренировали ВСУ в применении американских гаубиц.
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