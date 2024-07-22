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Киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины. Об этом информирует издание The Guardian.
В материале отмечается, что военные подразделения соперничают между собой, чтобы привлечь как можно больше человек. Один из бывших заключенных заявил, что теперь, попав на фронт, он стал «настоящим человеком».
В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка людей. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сказал, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. По его данным, боевики потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка людей. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сказал, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. По его данным, боевики потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова