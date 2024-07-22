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На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ
22 июля 2024, 09:52
Фото: istock /reflection_art

Фото: istock /reflection_art

Киевский режим освободил 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в Вооруженных силах Украины. Об этом информирует издание The Guardian.
В материале отмечается, что военные подразделения соперничают между собой, чтобы привлечь как можно больше человек. Один из бывших заключенных заявил, что теперь, попав на фронт, он стал «настоящим человеком».

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка людей. Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сказал, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. По его данным, боевики потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео
Shot опубликовал видео момента атаки дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе
22 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/NiseriN

Дроны украинской армии атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в результате ударов повреждения получила инфраструктура предприятия. На площади 50 квадратных метров появилось возгорание.




Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в ликвидации пожара принимали участие 91 специалист и 31 единица техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО

#пожар
#инфраструктура
#предприятия
#сво
#рф
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ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
МО РФ: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
22 июля 2024, 09:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом. В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 22.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Купянско-Сватовское направление

Поступает информация, что российские военные освободили населенный пункт Розовка. Кроме этого, фиксируются бои в районе Синьковки и Петропавловки.

Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом

Харьковское направление

Сообщается, что идут ожесточенные бои. На левом берегу Северского Донца в лесу западнее Синельниково военные ВС РФ расширили плацдарм и продвинулись на сто метров.

Артемовское направление

По некоторым данным, ВС РФ проломили оборону Вооруженных сил Украины севернее Часов Яра и заняли фермы севернее Калиново.

Фото: iStock/Evgeny555

Александро-Калиновское направление

Российские военные развивают наступление в пригородах Дзержинска. В районе Новгородского под контроль подразделений Вооружённых сил Российской Федерации перешла высота 180, а в Ленинском — улица Полтавская и террикон №1.

Покровское направление

Бойцы ВС РФ наступают в сторону Воздвиженки и к востоку от Лозоватского. Стало известно, что на северных окраинах Новоселовки Первой идут ожесточенные бои с применением бронетехники и БЛА.

Донецкое направление

Обнаружено присутствие ВС РФ к западу от Невельского. Южнее идут бои в Красногоровке. Там ранее боевики Вооруженных сил Украины потеряли позиции в центре населенного пункта. В ходе штурма военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.

На Осташковском шоссе в Мытищах изменилась схема движения
На Осташковском шоссе в Мытищах изменилась схема движения

Южнодонецкое направление

ВС России в Красногоровке заняли микрорайон «Солнечный».

Херсонское направление

Идут бои в островной зоне. Реактивная артиллерия российских военных накрыла позиции боевиков ВСУ в районе о.Круглик. Продолжается охота за лодками противника. Ударам боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах.

Торецкое направление

Российские военные заняли большую часть многоэтажек в Кирово. В Нью-Йорке наши военные продвигаются по населенному пункту.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над территорией России

Сорок семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Помимо этого, семнадцать БПЛА ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Фото: iStock/NiseriN

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировали российские военные.

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Котенок украл шлем челябинского бойца СВО

«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

По его словам, обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных.

Фото: iStock/Nataliia Gats

На Украину прибыл комплекс ПВО Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Ранее он говорил, что Киеву необходим парк из 25 систем ПВО Patriot чтобы полностью закрыть небо страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает стране.

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#пво
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В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
Гладков сообщил о смерти женщины, раненной в Шебекино полторы недели назад
22 июля 2024, 09:25

Фото: iStock/Artem_Furman

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась.
Некоторое время назад женщина была серьезно ранена. Гладков выразил глубокие соболезнования близким погибшей.

По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги во время атаки украинскими боевиками села Маломихайловка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ожоги
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#всу
#белгородская область
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МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области
22 июля 2024, 09:18

Фото: istockphoto / aapsky

Минобороны РФ сообщило о пяти дронах, сбитых над Астраханской областью.
Министерство обороны России сообщило, что около 7 часов утра по московскому времени над Астраханской областью были сбиты пять украинских беспилотников.

«Утром наши военные успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над северной частью области. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали штатно», — сообщил в своем тг-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее Минобороны России, ​сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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#губернатор
#склад
#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
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В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков БПЛА
Оперштаб: из-за падения обломков БПЛА на НПЗ в Туапсе возник пожар
22 июля 2024, 08:12

Фото: istock / Distortion Media

В Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского беспилотника поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил Телеграм-канал оперативного штаба по региону.
«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — сказано в сообщении.
Согласно сведениям оперштаба, на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Возгорание локализовали, открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 22 июля дроны ВСУ два раза пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что никто не пострадал. Утром сообщалось о второй серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#завод
#бпла
#инфраструктура
#возгорание
#сво
#всу
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Зеленский заявил о прибытии на Украину поставленного ФРГ комплекса ПВО Patriot
22 июля 2024, 07:14

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прибытии на Украину поставленного Германией комплекса ПВО Patriot. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немецкий Patriot прибыл на Украину», — отметил украинский президент.

Patriot — американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) средней дальности. РЛС может одновременно сопровождать не менее 50 целей и наводить не менее 5 ракет.

Ранее глава киевского режима говорил, что системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Он указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot дорогие, а для противодействия российским военным их может понадобиться сотни.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#комплекс
#сво
#ракеты
#пво
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Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
22 июля 2024, 05:04

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов потребовал вернуть ему автомобили Nissan и BMW после снятия судимости за участие в СВО, передает «Коммерсантъ».
Имущество Бекмурадова, который на момент ареста был в звании майора, конфисковали в 2016 году. Среди них были два внедорожника Nissan Patrol и BMW 730, а также различная валюта. В итоге военного приговорили к 15 годам лишения свободы по двум статьям, но после начала специальной военной операции (СВО) он подписал контракт с Министерством обороны. Его судимость была погашена, а сам он был награжден медалью «За отвагу».

На момент подписания контракта с Министерством обороны Бекмурадов находился в колонии строгого режима в Липецке. Оттуда вместе с ним на фронт отправились другие заключенные, которые вошли в состав его штурмового отряда. Соединение приняло участие в боевых действиях в Херсонской области.

Адвокаты Бекмурадова попросили Генеральную прокуратуру прояснить судьбу денег и автомобилей, которыми военный хотел пользоваться в зоне СВО.

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#генпрокуратура
#автомобиль
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#суд
#минобороны рф
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Зеленский сделал заявление о ситуации в ВСУ
Зеленский признал, что ситуация на фронте усугубилась для ВСУ из-за потерь
21 июля 2024, 20:57

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ситуация на фронте усугубляется для боевиков ВСУ с каждым днем из-за потерь. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский телеканалу BBC.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, и я каждый вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится», — сказал Зеленский.

Вместе с тем политик не назвал точные потери, и не стал отвечать на вопрос о том, сколько украинские военные еще могут держаться в сложившейся обстановке.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным при том, что на Украине до сих пор действует соответствующий запрет. В Госдуме заявления бывшего президента Украины, чей срок закончился 20 мая, посчитали игрой для публики Запада.

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Журавлев: слова Зеленского о переговорах с РФ являются игрой на западную публику
21 июля 2024, 20:33

Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что украинский лидер хочет таким образом якобы показать свое стремление к миру.
Депутат пояснил, что Зеленский находится в безвыходной ситуации, где его президентский срок истек, а в США может стать президентом Дональд Трамп, который «перекроет ему кислород».

Журавлев также добавил, что дальнейшую судьбу Украины будут решать уже без Владимира Зеленского.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне заявлял, что Запад вряд ли оставит в живых Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер так сильно погряз в откатах от поставок военной техники и боеприпасов, а также в разведывательные сети НАТО, что не позволяет ему оставаться в живых после замены на другого политика.

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