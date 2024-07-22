На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом. В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ.