Подполье: на крейсере «Украина» замечена активность иностранных наемников

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Иностранные наемники активизировали свои посещения на крейсер «Украина» в Николаеве. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на подполье.
«В порту Николаева у ракетного крейсера «Украина», который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать активность иностранных наемников», — сообщают в подполье.
Отмечается, что иностранные наемники регулярно посещают корабль и осматривают его изнутри. При этом к крейсеру была протянута коммуникация. В пророссийском подполье предположили, что наемники могут вывозить остатки корабля или хотят организовать внутри судна штаб.
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Иван Мусатов