Стало известно, почему Европа не может ввести миротворцев на Украину

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Европа пытается всеми силами протиснуть войска НАТО на Украину. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя сообщения СМИ о том, что европейские страны не могут миротворцев на Украину, так как участвуют в конфликте посредством финансирования.
«Они пытаются, как в русской поговорке, не мытьем, так катаньем, протиснуть войска НАТО на Украину. То есть если не вступление Украины в НАТО, то вход туда войск НАТО для того, чтобы, как они говорят, обеспечить гарантии мира на Украине. Мы четко сказали, что все военные, которые будут появляться на территории Украины, будут расцениваться нами как законная цель. И поэтому эти песни вдруг начали меняться», — пояснил эксперт в беседе с RT.В то же время политолог Денис Денисов отметил, что европейцы устали от украинского конфликта, потому снижается поддержка киевского режима, а люди начинают отдавать свои голоса за тех политиков, кто солидарен с народом в этом вопросе. В разговоре с «Известиями» аналитик добавил, что исследования показывают падение уровня финансирования Украины со стороны Евросоюза.
«Приходят, следовательно, новые люди. Зачастую, конечно, популисты, но вместе с тем тенденция очевидна. Европу начинает чуть-чуть штормить, но это совершенно не означает, что там происходят какие-то тектонические сдвиги, которые могли бы радикально изменить позицию ключевых государств Евросоюза относительно конфликта», — заключил Денисов.Читайте также:
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