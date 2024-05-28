Подполье: На Украине сотрудники военкоматов дежурят у роддомов

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Представитель проророссийской подпольной организации «Дозор» рассказал про дежурство патрулей ТЦК у зданий роддомов на Украине. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро местных уже не удивить. Он рассказал, что сейчас сотрудники ТЦК могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством. Или на пороге детского сада.
Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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«Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — отметил представитель проророссийской подпольной организации.
Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Дарья Осипова