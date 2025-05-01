Фото: iStock/Multipedia
Представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал о высокопоставленных фигурах в украинской власти, которые, по его словам, были причастны к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, стал советником главы областного управления полиции. Он родом из Львова. Также в числе виновных упоминается Андрей Юсов, ныне пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины.
По словам источника, один из виновных в трагедии числится погибшим, однако есть сведения, что он тайно покинул территорию Украины. Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, также принимал участие в беспорядках 2 мая и впоследствии стал народным депутатом от Народного фронта, а затем советником министра МВД. В настоящее время он также якобы числится погибшим.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к разрушению палаточного лагеря на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. События того дня остаются предметом споров и расследований до сих пор.
Читайте также:
Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО
Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область
Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат
По словам источника, один из виновных в трагедии числится погибшим, однако есть сведения, что он тайно покинул территорию Украины. Евгений Дейдей, командир 7-й сотни Евромайдана, также принимал участие в беспорядках 2 мая и впоследствии стал народным депутатом от Народного фронта, а затем советником министра МВД. В настоящее время он также якобы числится погибшим.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к разрушению палаточного лагеря на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. События того дня остаются предметом споров и расследований до сих пор.
Читайте также:
Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО
Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область
Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат
Дарья Осипова