Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат

С августа прошлого года в Курской области действиями ВСУ нанесён ущерб здоровью 791 человека, из которых 288 погибли, а 430 были госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, ссылаясь на данные Минздрава России.