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Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия ввела очковую систему наград, где бойцы ВСУ могут получить призы за уничтожение техники РФ и убийства российских солдат. Об этом сообщает Politico.
Для того чтобы получать очки, солдатам предлагают загружать в программу Army of Drones bonus видео, на котором зафиксировано уничтожение техники или бойцов РФ. Заработанные баллы после конвертируются в новое снаряжение для своих подразделений.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — пояснил изданию министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно бальной системе, за убийство российского военного боевик ВСУ сможет получить шесть очков. Повреждение танка оценивается в 20 очков, а его ликвидация в 40. За уничтожение мобильной ракетной установки начисляется 50 очков. Чтобы подразделение получило в свое распоряжение беспилотник «Баба Яга», солдату потребуется набрать 43 очка.

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Офицер ВС РФ: брошенные командованием бойцы ВСУ попали в плен в Курской области
01 мая 2025, 05:39

Фото: iStock/Olena_Z

По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», брошенные украинским командованием штурмовики были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года», — делится с агентством офицер.

По словам пленных, их перебросили в Курскую область из города Сумы. В Горнале они успели пробыть лишь четыре дня. Бойцы ВСУ рассказали, что командование просто бросило их и использовало как пушечное мясо.

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Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько беспилотников
01 мая 2025, 01:53

Фото: iStock/bbsferrari

В Воронежской области было обнаружено и уничтожено несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Точное место сбития дронов и их количество не уточняется. На настоящий момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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Сальдо: в результате атаки БПЛА на Херсонскую область пострадали два человека
01 мая 2025, 00:21

Фото: iStock/aapsky

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе двое пострадавших после атаки дронов-камикадзе типа «Баба-Яга» на регион. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа «Баба-Яга» против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани», — пишет Сальдо.

Как оказалось, ударами с воздуха подверглось село Приветное Алешкинского муниципального округа. В числе пострадавших значится сам глава территориального отдела и его жена. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

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Губернатор Гладков: 5 населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ
30 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/N-sky

В среду 30 апреля ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«ВСУ нанесли очередные удары по пяти населенным пунктам нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших», — пишет Гладков в своем telegram-канал.

По селу Соболевка Валуйского округа были совершены удары четырьмя FPV-дронами. Два из них ударили по предприятию, из-за чего в здании вылетели стекла и огонь от атаки уничтожил автомобиль. Третий беспилотник ударил по частному дому, где также вылетели стекла и посекло ГАЗель. Атака четвертого дрона привела к выбитым окнам в многоквартирном доме. К тому же на парковке сгорел автомобиль, а еще один получил повреждения.

Прилет беспилотника случился в селе Муром Шебекинского округа, где сгорела одна легковушка. Еще один удар пришелся на поселок Майский в Белгородском районе. Обломки БПЛА повредили шесть частных домовладения, трактор и автомобиль. Еще одна машина была повреждена в селе Нечаевка.

Последний удар пришелся на село Пороз Грайворонского округа. Этот населенный пункт был обстрелян боевиками ВСУ. По итогу была повреждена линия электропередач.

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От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей
Хинштейн: за время вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей
30 апреля 2025, 20:12

Фото: iStock/zabelin

С августа прошлого года в Курской области действиями ВСУ нанесён ущерб здоровью 791 человека, из которых 288 погибли, а 430 были госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, ссылаясь на данные Минздрава России.
Глава Курской области добавил, что ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, которые ворвались на территорию российского региона 6 августа прошлого года.

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