Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинская армия ввела очковую систему наград, где бойцы ВСУ могут получить призы за уничтожение техники РФ и убийства российских солдат. Об этом сообщает Politico.
Для того чтобы получать очки, солдатам предлагают загружать в программу Army of Drones bonus видео, на котором зафиксировано уничтожение техники или бойцов РФ. Заработанные баллы после конвертируются в новое снаряжение для своих подразделений.
Согласно бальной системе, за убийство российского военного боевик ВСУ сможет получить шесть очков. Повреждение танка оценивается в 20 очков, а его ликвидация в 40. За уничтожение мобильной ракетной установки начисляется 50 очков. Чтобы подразделение получило в свое распоряжение беспилотник «Баба Яга», солдату потребуется набрать 43 очка.
Читайте также:
Офицер ВС РФ: брошенные командованием бойцы ВСУ попали в плен в Курской области
Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько беспилотников
Губернатор Гладков: 5 населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ
«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — пояснил изданию министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Согласно бальной системе, за убийство российского военного боевик ВСУ сможет получить шесть очков. Повреждение танка оценивается в 20 очков, а его ликвидация в 40. За уничтожение мобильной ракетной установки начисляется 50 очков. Чтобы подразделение получило в свое распоряжение беспилотник «Баба Яга», солдату потребуется набрать 43 очка.
Читайте также:
Офицер ВС РФ: брошенные командованием бойцы ВСУ попали в плен в Курской области
Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько беспилотников
Губернатор Гладков: 5 населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ
Иван Мусатов