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Хинштейн назвал число погибших мирных жителей за время вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: За время оккупации ВСУ части Курско области погибли 288 мирных жителей
Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)

По данным министерства здравоохранения РФ, с августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, от действий украинских военных пострадал 791 мирный житель. Из них 288 человек погибли.
Об этом во время выступления по итогам III Международного антифашистского конгресса, состоявшегося в подмосковном парке «Патриот», сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Он выступал там в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, 430 человек были доставлены в медицинские учреждения.

«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие, так как ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничных районов», — сказал врио губернатора.

Хинштейн также сравнил нынешних украинских боевиков с гитлеровскими палачами, заявив, что действовали те и другие одинаковым образом.

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#всу
Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО
Минобороны: силы ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России
01 мая 2025, 07:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, два БПЛА были уничтожены над Курской областью, два — над Воронежской областью, два — над Владимирской областью и еще два — над Белгородской областью.

Действия ПВО подчеркивают готовность российских вооруженных сил к отражению потенциальных угроз с воздуха. Министерство обороны продолжает следить за обстановкой и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат

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#бпла
#всу
#вс рф
#пво
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Politico: в ВСУ внедрили очковую систему за убийства российских солдат
01 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия ввела очковую систему наград, где бойцы ВСУ могут получить призы за уничтожение техники РФ и убийства российских солдат. Об этом сообщает Politico.
Для того чтобы получать очки, солдатам предлагают загружать в программу Army of Drones bonus видео, на котором зафиксировано уничтожение техники или бойцов РФ. Заработанные баллы после конвертируются в новое снаряжение для своих подразделений.

«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — пояснил изданию министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно бальной системе, за убийство российского военного боевик ВСУ сможет получить шесть очков. Повреждение танка оценивается в 20 очков, а его ликвидация в 40. За уничтожение мобильной ракетной установки начисляется 50 очков. Чтобы подразделение получило в свое распоряжение беспилотник «Баба Яга», солдату потребуется набрать 43 очка.

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#беспилотник
#видео
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#всу
#вс рф
#украина
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Офицер ВС РФ: брошенные командованием бойцы ВСУ попали в плен в Курской области
01 мая 2025, 05:39

Фото: iStock/Olena_Z

По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», брошенные украинским командованием штурмовики были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года», — делится с агентством офицер.

По словам пленных, их перебросили в Курскую область из города Сумы. В Горнале они успели пробыть лишь четыре дня. Бойцы ВСУ рассказали, что командование просто бросило их и использовало как пушечное мясо.

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#украина
#плен
#курская область
#вс рф
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Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько беспилотников
01 мая 2025, 01:53

Фото: iStock/bbsferrari

В Воронежской области было обнаружено и уничтожено несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Точное место сбития дронов и их количество не уточняется. На настоящий момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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#пво
#воронежская область
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Сальдо: в результате атаки БПЛА на Херсонскую область пострадали два человека
01 мая 2025, 00:21

Фото: iStock/aapsky

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе двое пострадавших после атаки дронов-камикадзе типа «Баба-Яга» на регион. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа «Баба-Яга» против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани», — пишет Сальдо.

Как оказалось, ударами с воздуха подверглось село Приветное Алешкинского муниципального округа. В числе пострадавших значится сам глава территориального отдела и его жена. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

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