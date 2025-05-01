Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)
По данным министерства здравоохранения РФ, с августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, от действий украинских военных пострадал 791 мирный житель. Из них 288 человек погибли.
Об этом во время выступления по итогам III Международного антифашистского конгресса, состоявшегося в подмосковном парке «Патриот», сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Он выступал там в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, 430 человек были доставлены в медицинские учреждения.
Хинштейн также сравнил нынешних украинских боевиков с гитлеровскими палачами, заявив, что действовали те и другие одинаковым образом.
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«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие, так как ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничных районов», — сказал врио губернатора.
Хинштейн также сравнил нынешних украинских боевиков с гитлеровскими палачами, заявив, что действовали те и другие одинаковым образом.
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Александр Бойцов