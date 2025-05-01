Восемь украинских БПЛА уничтожены в результате ночного дежурства ПВО

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Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, два БПЛА были уничтожены над Курской областью, два — над Воронежской областью, два — над Владимирской областью и еще два — над Белгородской областью.
Действия ПВО подчеркивают готовность российских вооруженных сил к отражению потенциальных угроз с воздуха. Министерство обороны продолжает следить за обстановкой и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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Действия ПВО подчеркивают готовность российских вооруженных сил к отражению потенциальных угроз с воздуха. Министерство обороны продолжает следить за обстановкой и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
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Дарья Осипова