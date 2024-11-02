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Во время удара по базе нацбата «Кракен»* в Харькове, располагавшейся в одном из корпусов академии Нацгвардии Украины, там находились офицеры нацбата МВД Украины «Лють». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД "Лють"», — рассказал Лебедев.
По его словам, удар пришелся рядом со зданием.
Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.
По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Элина Позднякова