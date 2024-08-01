Сопротивление: под Киевом поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ

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В Киевской области поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ в районе Белой Церкви и Броваров. Об этом со ссылкой на участника пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает ТАСС. По данным подпольщика, около трех часов ночи раздались мощные взрывы.
«03:20. Белая Церковь, Киевская область. Прилет в стороне железнодорожных складов. Сильная детонация. <...> 03:22. Бровары, Киевская область. Прилет, скорее всего, в место дислокации», — пояснил Лебедев.Ранее Сергей Лебедев сообщал, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков «Кракена»* в Чугуеве Харьковской области. По его информации, удар был нанесен в 4:45 мск в среду, 31 июля. Согласно его данным, на месте удара также находились иностранные наемники.
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