Подполье: В Одессе поражены две системы ПВО Patriot

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Российские войска нанесли ракетные удары по району посёлка Котовского в Одессе, где расположена украинская воинская часть. В результате были уничтожены две системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на информацию, полученную от коллег из Одессы. Подпольщики передали, что около полудня в районе дислокации установок Patriot были слышны взрывы с повторной детонацией, а в небо поднимался густой столб дыма.
Ранее обозреватели телеграм-канала «Военная хроника» сообщали о двух мощных ударах, нанесённых российскими военными по объектам в Одесской области с использованием ракет «Искандер». Специалисты отмечают, что Одесса и Одесская область находятся в числе приоритетных целей Вооружённых сил РФ.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов