Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы

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По военному складу в порту Одессы нанесли удар, в результате которого погибли иностранные боевики и силы ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его данным, сейчас место ЧП оцепила СБУ.
«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — рассказал Лебедев, отметив, что речь идет о военном складе и военнослужащих.Он добавил, что к месту прилета пускают только машины скорой помощи, так как СБУ уже оцепила периметр.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилетом российской ракеты по скоплению живой силы и техники ВСУ.
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