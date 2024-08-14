Подполье: от удара по порту Одессы погибли военные ВСУ, в том числе иностранцы

На Украине планируют начать эвакуацию населения из 183 сел в Сумской области, которые граничат с Россией. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем телеграм-канале. По его данным, с пограничных территорий вывезли уже больше 20 тысяч человек.