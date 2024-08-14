Рогов: Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Запорожье

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В подконтрольном Киеву Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, он был вызван прилётом российской ракеты по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее о взрывах, сопровождаемых сиренами воздушной тревоги также сообщали местные паблики, но подробностей не приводили. По словам Рогова, взрыв характеризовали как «мощный и объёмный».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, кроме подконтрольной Киеву части Запорожской области, воздушная тревога звучит также на территории Днепропетровской области.
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Александр Бойцов