Подполье: По базе президентской бригады Нацгвардии Украины нанесены удары

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По базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, были нанесены удары.
«4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам Лебедева, взрывы произошли рядом с улицей генерала Кульчицкого. Там расположена основная часть военной базы и полигон. В этом же районе находятся казармы военнослужащих, коттеджи для руководства, ангары с техникой и склады боеприпасов.
Он отметил, что именно это подразделение было задействовано в попытке атаки на Белгородскую область весной 2024 года.
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Мира Полтева