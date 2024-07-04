В спальном районе Белгорода упал БПЛА

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В спальном районе Белгорода на проезжую часть упал украинский беспилотный летательный аппарат. Детонации боевой части дрона не произошло.
Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, наземная инфраструктура также не повреждена. Из-за обломков пришлось на время перекрыть автомобильное движение по улице Есенина, добавил глава городской администрации. На месте работают оперативники и экстренные службы.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим постоянно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. Белгород и область уже несколько месяцев живут в прифронтовом режиме.
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Александр Бойцов