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В спальном районе Белгорода упал БПЛА

04 июля 2024, 11:25
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В спальном районе Белгорода на проезжую часть упал украинский беспилотный летательный аппарат. Детонации боевой части дрона не произошло.


Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, наземная инфраструктура также не повреждена. Из-за обломков пришлось на время перекрыть автомобильное движение по улице Есенина, добавил глава городской администрации. На месте работают оперативники и экстренные службы.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим постоянно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. Белгород и область уже несколько месяцев живут в прифронтовом режиме.

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#дрон
Подполье: По базе президентской бригады Нацгвардии Украины нанесены удары
04 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / RamonCast

По базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде, были нанесены удары.
«4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, взрывы произошли рядом с улицей генерала Кульчицкого. Там расположена основная часть военной базы и полигон. В этом же районе находятся казармы военнослужащих, коттеджи для руководства, ангары с техникой и склады боеприпасов.

Он отметил, что именно это подразделение было задействовано в попытке атаки на Белгородскую область весной 2024 года.

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В ВСУ признали отступление из микрорайона Канал в Часовом Яре
04 июля 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска оставили микрорайон Канал в Часовом Яре. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин.
В эфире украинского телемарафона он рассказал, что командование сочло нецелесообразным удерживать оборону в этом микрорайоне, так как это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Оборонительные укрепления на рубеже были уничтожены, поэтому было решено отвести подразделения на более укреплённые и защищённые позиции.

Накануне, 3 июля, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ покинули оборонительные позиции на востоке Часова Яра и пытаются закрепиться в западной части города. В министерстве обороны РФ заявили об освобождении района Новый в этом населённом пункте.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов украинских войск на территории Донецкой Народной Республики.

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#оборона
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В Черниговской области повреждены энергообъекты
04 июля 2024, 11:21

Фото: istockphoto / Yelantsevv

В администрации Черниговской области рассказали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры после атаки, сообщили в MK.ru.
О повреждениях одного из энергетических объектов в Черниговской области после ночной атаки 4 июля сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

«Без электричества остаются 5963 потребителя. Энергетики проводят соответствующие работы. Ночью в регионе более пяти часов длилась воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Ночью в трёх областях Украины — Житомирской, Черниговской и Сумской — произошли взрывы. Местные СМИ сообщили, что в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

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Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными
В зоне СВО убит казнивший бойца ВС России португалец Чавес: чем известен наемник
04 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/breakermaximus

В зоне СВО уничтожен португальский наемник, участвовавший в военных действиях на стороне ВСУ, Рико Чавес. При жизни он неоднократно заявлял о своем желании расправляться с русскими, после чего вовсе опубликовал видеозапись, на которой позировал с телом бойца ВС РФ. О том, что еще известно об убийце из Португалии расскажет редакция «Радио 1».

Португалец Рико Чавес убил русского пленного


Рико Чавес из Маседу-ди-Кавалейруш прибыл на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Португалец числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». Члены группировки следуют нацистской идеологии, радикальным взглядам, имеют соответствующие татуировки и свастику.

Чавес совершил убийство российского пленного в 2022 году. Известно, что это не единственный случай казни безоружного солдата. Португалец принимал участие в убийствах русских военных, а позже глумился над обезображенными телами в соцсетях.


Наемник из Португалии ликвидирован в зоне СВО


Об уничтожении португальца Рико Чавеса сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что наемник был известен своими жестокими расправами над бойцами РФ.

Прежде сообщалось, что в ходе боев за Красногоровку в ДНР российские бойцы ликвидировали группу колумбийских наемников. При этом исчезли иностранные убийцы еще в мае. Долгое время об их судьбе ничего не было известно. Предполагается, что именно тогда мог быть ликвидирован Чавес.

В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ
В Чехии судили наёмника, который воевал на стороне ВСУ


В ВСУ заметили наемников из 70 стран


ВСУ продолжают вербовать в свои ряды иностранных наемников. Соответствующая работа проводится в более чем 70 странах. Средний возраст прибывших воевать не превышает 20 лет. Прежде об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На покинутых ВСУ позициях ВС РФ обнаруживают блокноты с записями на иностранных языках, иностранную валюту и т.д. По данным СК РФ в суд направлено 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначено пожизненное лишение свободы.

Ряду фигурантов обвинения в наемничестве предъявлены заочно. Одним из таких является 28-летний гражданин Финляндии Топи Хухтала, который принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ с марта 2022 года по май 2024-го.

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В шесть раз сократилось население оккупированного Украиной Херсона
Сальдо: Под оккупацией ВСУ в Херсоне шестикратно сократилось население
04 июля 2024, 10:04

Фото: istockphoto / repinanatoly

Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, население сократилось в шесть раз.
«По данным оккупационных властей, в Херсоне осталось 65 тыс. жителей, по нашим оценкам, на самом деле в Херсоне не более 50 тыс. человек — всё, что осталось от 300-тысячного города», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сальдо также отметил, что социально-экономическая жизнь города «замирает» из-за того, что многие мужчины были мобилизованы или уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что доходы населения снижаются, в то время как цены постоянно растут — за последний квартал они увеличились на 15–20%.

«Выписывают огромные штрафы, вымогают у людей взятки. Оккупационные власти приступили к конфискации у гражданских лиц автомобилей в пользу боевиков», — рассказал губернатор о беспределе работников украинских военкоматов.

Кроме этого, даже у проукраински настроенных жителей Херсона появляется ненависть к действующей власти. Это связано с последним законом о мобилизации и напряженной экономической ситуацией.

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#херсонская область
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ВСУ обманом пытаются узнать расположение ЗРПК «Панцирь-С1»
Зенитчик Питер: ВСУ пытаются метеошарами обмануть российские ПВО
04 июля 2024, 09:41

Фото: istockphoto / PavelRodimov

Вооружённые силы Украины пытаются определить местоположение российских систем ПВО, запуская метеорологические шары, сообщили в ТАСС.
О попытках украинских военных обмануть российских бойцов рассказал военнослужащий с позывным "Питер" — заместитель начальника расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»

«Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы», — рассказал «Питер».

Ранее военнослужащий из ДНР с позывным Панда поделился информацией о том, как бойцы в зоне специальной военной операции успешно использовали методы обмана американских комплексов Javelin, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ). Кроме того, Панда рассказал о разработке способов защиты техники от дронов.

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#вс рф
#военные
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Беженцы рассказали о «сафари», устроенном на них дронами ВСУ
04 июля 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром семерых мирных жителей, два месяца прятавшихся от дронов ВСУ в подвале. Они рассказали, что беспилотники устраивали на них настоящую охоту, на манер сафари с участием людей в качестве жертв.
Одна из эвакуированных, пожилая женщина, рассказала, что из подвала был люк наружу, на котором внук сначала написал «Люди». Но потом передумал и надпись закрасил.

«Говорит, вдруг придут нацики, увидят, что тут люди и всех расстреляют», — вспоминает женщина.

На иное отношение солдат ВСУ сложно было рассчитывать, так как в течение двух месяцев они при помощи FPV-дронов устроили настоящую охоту на людей, такое кровавое сафари. Сосед эвакуированных вышел в туалет, и беспилотник тут же сбросил боеприпас буквально ему на голову.

Эвакуированные считают, что если бы их не освободили российские бойцы, их судьба была бы такая же, шансов выжить почти не было. ВСУ целенаправленно охотились за людьми, и подвал не смог бы их долго спасать.

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#всу
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Марочко: В ВСУ есть случаи сокрытия от высшего командования небоевых потерь
04 июля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи преднамеренного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь личного состава. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он рассказал о случае в харьковском морге, когда при проведении судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего 12-й бригады ВСУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотиков. Что касается минно-взрывных травм, которые были указаны в качестве причины смерти, то они были получены уже после смерти.

Марочко также привёл ещё один случай: при исследовании теле погибшего солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске был установлен суицид. Однако в сопроводительных документах сообщалось о гибели при выполнении боевой задачи.

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#наркотики
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ВСУ сдают Карловку, ВС РФ прорывают оборону в Нью-Йорке: последние новости СВО
04 июля 2024, 08:49

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские бойцы продолжают наступление сразу на нескольких направления фронта. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ активно удерживают оборону и пытаются контратаковать. О том, где противник вынужден сдать позиции и на каком участке ВС РФ перехватили инициативу расскажет редакция «Радио 1».

Артемовское и Авдеевское направления


Российская армия завершила зачистку микрорайона Канал в восточной части Часова Яра. Западнее Авдеевки ВС РФ перешли в атаку. Идут бои на рубеже Невельское-Нетайлово, ВСУ готовятся к сдаче Карловки, выводя из населенного пункта боеспособные подразделения, сообщает телеграм-канал «Два майора».


Угледарское направление


Штормовые группы ВС РФ закрепились на южной окраине пруда на окраине Константиновки. Бои за инициативу зафиксированы в балке Икряной западнее Сладкого.


Донецкое направление


Российская армия расширила зону контроля на подступах к Яснобродовке и продолжила движение в частном секторе к западу от центрального парка в Красногоровке. На Времьевском направлении российские бойцы полностью освободили Старомайорское, продвинувшись почти на километр в направлении Макаровки.


На Александро-Калиновском направлении ВС РФ закрепились на окраинах Дружбы, а также заняли большую части Артемово (Пивденного).


ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS
ВСУ атаковали Донецк американскими ракетами HIMARS


Харьковское направление


ВСУ продолжают скапливать резервы в районе Липцев и Волчанска. Невзирая на большие потери, противник пытается контратаковать. Российские бойцы группировки войск «Север» отражают попытки наступления и вынуждают противника вернуться на прежние позиции.


Запорожское направление


Российские войска перешли в наступление в районе Щербаков-Нестерянки и продвинулись на глубину до полукилометра. Кроме того, в результате боя ВС РФ удалось взять под контроль три опорных пункта ВСУ.


Торецкое направление


ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Нью-Йорка (Новгородское) на глубину до 3 км, заняли часть Юрьевки. Продолжается штурм Южного (Пивденного). Кроме того, ВС России закрепились на окраинах Дружбы.

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