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Подполье сообщило, в каких областях Украины объявили эвакуацию

Лебедев: Киев эвакуирует Николаевскую и подконтрольную ВСУ Херсонскую области
25 августа 2024, 14:29

Киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.
«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил он.
По словам Лебедева, дома, из которых эвакуируют население, после будут использовать как опорно-огневые точки, склады вооружения и места дислокации боевиков ВСУ.



Он также добавил, что его коллеги фиксируют большое количество иностранных военных.

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#население
#дома
#сво
#всу
#вооружения
#рф
#эвакуация
Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности
25 августа 2024, 14:50

Фото: istock / gorodenkoff

Специальная военная операция РФ на Украине длится уже почти два с половиной года, а если точнее — 913 дней. Становится все больше тех, кто готов примкнуть к бойцам на передовой и заключить контракт с Минобороны.
В оборонном ведомстве сообщили, что в российскую армию с начала 2024 года пошли служить по контракту более 100 тысяч человек.

Желающие служить по контракту — гордость для России. На службу по контракту идут настоящие мужчины, для которых понятия честь и верность Отчизне — не просто слова.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и другие.

Меры поддержки для участников СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей.

При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 669 военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.

Кроме того, военнослужащий может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенные награды.

РФ обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого университета. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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#операция
#человек
#контракт
#минобороны
#рф
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Два журналиста информационного агентства Reuters получили ранения в Краматорске
25 августа 2024, 14:28

Фото: istockphoto/bwb-studio

Информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, один журналист пропал без вести.
Как указано в заявлении агентства, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу, 24 августа. Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.

Ранее военные эксперты говорили о том, что установление контроля над селом Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) откроет российским военным путь на Краматорск. Это позволит ВС РФ высвободить войска и сосредоточиться на борьбе за другие административные центры ДНР.

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#военные
#эксперты
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#вс рф
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Алаудинов: В Курской области не прекращаются бои, но обстановка под контролем
25 августа 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области не прекращаются ожесточённые бои, однако в целом обстановка находится под контролем российских войск. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с ТАСС он также добавил, что линия боевого соприкосновения за минувшие сутки каких-либо заметных изменений не претерпела. Российские войска продолжают планомерно уничтожать живую силу и боевую технику противника, а обстановка в регионе рабочая и подконтрольная, заключил генерал-майор.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили об отражении подразделениями Вооружённых сил РФ попыток атак штурмовых групп ВСУ, во время которых противник потерял до 40 боевиков. Всего с начала боевых действий в Курской области потери украинской армии составили свыше 5,8 тысячи военнослужащих. Кроме того, уничтожены 72 украинских танка.

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#всу
#рф
#курская область
#атака
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МО РФ: Российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
25 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/zabelin

Подразделения российской армии отразили атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населённых пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.

Помимо живой силы, российскими бойцами был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Всего за время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 5,8 тысячи боевиков и 72 танка, добавили в министерстве обороны РФ.

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#армия
#машины
#всу
#танк
#рф
#курская область
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RT показал историю героев СВО, продолжающих вести бой на «разутом» танке
25 августа 2024, 12:35

Фото: istock / huettenhoelscher

Военкор RT Влад Андрица рассказал историю двух героев спецоперации, у которых танк «разулся» на мине. Бойцы не выходили из машины, пока не потратили весь боекомплект.
В сюжете Андрица рассказывает о солдатах отдельного танкового батальона 42-й дивизии, которые вместе прошли самые горячие бои СВО и вели за собой бронетехнику при штурме Работина 23 февраля 2024 года.

Командир танкового взвода с позывным Минск и его механик-водитель Снегирь несут службу вместе уже два года. В настоящий момент они находятся на Запорожском направлении.

В марте 2022 года по их танку был нанесен удар ракетой от ПТУР. Военные думали, что видят друг друга в последний раз. В 2023-м они выстояли против серьёзного наката украинских войск с большим количеством техники Запада.

Бойцы вели головной танк в ходе штурма Работина. Невзирая на повреждения машины, они поддержали пехоту и спасли два БТР, которым удалось обойти мины и прорвать оборону противника.

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#машины
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#танк
#удар
#всу
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Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России
25 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина собирается нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России ради демонстрации. Киев надеется таким образом вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. В публикации сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве полагают, что такая «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что уязвимыми для прямых ударов могут быть даже военные объекты в непосредственной близости от самой российской столицы.

Авторы материала указывают, что в украинском правительстве надеются посредством такой атаки повлиять на начало мирных переговоров с Россией. В статье подчёркивается, что на данном этапе Кремль отрицает любую возможность диалога, пока идут бои в Курской области. Журналисты также сообщают, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве, что стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой в США.

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#военные
#журналисты
#кремль
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#атака
#украина
#переговоры
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Минобороны: В Курскую область направлено дополнительное ракетное вооружение
25 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Курскую область направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что всего от оперативного штаба Курской области поступили 29 запросов, из которых 17 уже удовлетворены. Другие поступившие запросы находятся в работе. В военную группировку в регионе направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны также сообщили, что всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперативных штабов регионов поступило 45 запросов. Из Белгородской и Брянской областей новых запросов пока не поступало.

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#минобороны
#вооружения
#курская область
#белгородская область
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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ у Покровска и Торецка: последние новости СВО
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область: пятеро погибли, трое детей ранены
25 августа 2024, 09:43

Фото: istock / Aleksandr Golubev

ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, в Курском приграничье продолжаются ожесточённые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 25 августа приводит редакция «Радио 1».

Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Прибывший из Беларуси самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, сообщает RT. Их встречала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнили журналисты.

Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.

ВСУ ударили по Ракитному, 5 человек погибли

В ночь на 25 августа ВСУ атаковали населённый пункт Ракитное, расположенный в Белгородской области. В результате удара погибли пять мирных граждан, а также пострадали 12 человек, среди которых три несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Курская область

ВСУ на нескольких участках пытаются улучшить свое тактическое положение, сообщают военкоры.

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.

В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.

Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.

В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.

«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное, в результате десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщает Минобороны.
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

Донецкое направление

За последние сутки ВСУ выпустили 62 снаряда по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону.

Покровское направление

На Покровском направлении войска РФ активно продвигаются в жилых кварталах Новогродовки, расположенной между Селидово и Покровском. Российская армия, зайдя в город с востока несколько дней назад, уже захватила центральную часть и контролирует здание городской администрации. Если российским силам удастся занять террикон местной шахты, удержание оставшейся части Новогродовки для ВСУ станет бессмысленным, отмечает военкор Евгений Лисицын.

Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинулись на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Ведутся ожесточенные бои.

Кураховское направление

В Кураховском направлении Армия России продвинулась от юга Красногоровки на запад на 700 метров, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. В Константиновке ВС РФ также продвигаются. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по расположению украинских войск в н. п. Разлив под Курахово.
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Артемовское направление

На Артемовском направлении российские силы действуют малыми группами, отбивая дома и улучшая фланговые позиции. В Октябрьском микрорайоне войска продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление

Наблюдается локальное продвижение российских войск у Петропавловки и Кругляковки. В районе Песчаного расширили выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ российские силы могут дойти до реки Оскол в этом месяце.

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#запад
#курская область
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Стало известно о поражении инфраструктурных объектов в Сумах
25 августа 2024, 04:08

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В результате авиаударов в городе Сумы ликвидированы объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Шильским.

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#украина
#удар
#инфраструктура
#вс рф
#россия
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