Киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.
«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил он.По словам Лебедева, дома, из которых эвакуируют население, после будут использовать как опорно-огневые точки, склады вооружения и места дислокации боевиков ВСУ.
Он также добавил, что его коллеги фиксируют большое количество иностранных военных.
Читайте также:
Алаудинов: В Курской области не прекращаются бои, но обстановка под контролем
МО РФ: Российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
RT показал историю героев СВО, продолжающих вести бой на «разутом» танке
Данил Пономарев