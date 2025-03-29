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Бойцы спецаназа «Ахмат» в освобожденной Казачьей Локне Курской области показали, как ВСУ превратили местный Дом культуры в склад с боеприпасами. Здание заполонили натовским вооружением, артиллерийскими снарядами с маркировкой USA и ящиками с патронами.
«Вся сцена, все пространство клуба было ими забито. <…> На стенах — желто-блакитные баллончики, на памятниках нашим павшим — надписи. Это все культурное наследие, которое они осквернили. <…> Это земля наших предков. Здесь наши деды воевали. А теперь — американские снаряды в библиотеке. Но ничего, осталось им недолго гадить», — поделились бойцы в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Алсамовой.В то же время жительница Суджи Нина Ивановна рассказала, как помогла бойцам операции «Поток», после того как они выбрались из трубы: пустила их домой, отмыться от нефтепродуктов. В разговоре с военкором RT Анной Долгаревой женщина отметила, что украинские боевики сразу бросились наутек, как только военные ВС РФ выбрались из трубы.
«О времени в оккупации женщина говорит неохотно: зимой она осталась без воды и газа, пришлось самой собирать дрова. Жителям позволили брать мясо с комбината, но за семь месяцев продукция испортилась. Ее все равно ели, так как выбора не было», — говорится в материале.Читайте также:
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