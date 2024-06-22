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Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты

22 июня 2024, 08:24
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В результате ночных ударов Вооружённых сил РФ в некоторых областях Украины повреждения получили объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удары пришлись по объектам в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях, Волыни, Луцке и Ивано-Франковске. В городе Стрый Львовской области после взрывов была нарушена подача электроэнергии. По словам Лебедева, больше всего пострадала именно энергетическая инфраструктура.

Что касается украинских властей, то на данный момент повреждение объекта критической инфраструктуры официально подтвердил только глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий.

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#инфраструктура
#украина
#взрыв
Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области
22 июня 2024, 08:10

Фото: istockphoto/rancho_runner

Минувшей ночью пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на объекты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дроны ВСУ пытались атаковать военный объект на территории Смоленского района. Анохин подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал, объекты не были повреждены. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб и силовых структур.

По сообщению министерства обороны РФ, всего минувшей ночью над российской территорией дежурными средствами ПВО были сбиты пять украинских БПЛА. Кроме Смоленской области, атаке также подверглась соседняя Брянская область. Там ракетчики уничтожили два беспилотника. Ещё один был сбит над Азовским морем.

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#дроны
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ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы
22 июня 2024, 07:50

Фото: istockphoto/Zeferli

В Днепропетровской, Львовской, Волынской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. В ночь на субботу, 22 июля, в красную зону на карте тревог попали Киев, Николаевская и Кировоградская области. Позже сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину.

Взрывы были зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Сообщается, что в Стрые после взрывов начались перебои в подаче электроэнергии. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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#ночь
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#украина
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Во Львовской области Украины загорелся энергообъект
Во Львовской области Украины загорелся энергообъект, начались перебои со светом
22 июня 2024, 06:40

Фото: iStock/aapsky

На объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области Украины возникло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. Он утверждает, что пожар начался после ракетного обстрела.
Козицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент наблюдаются перебои со светом.

Ранее по всей Украине во второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прозвучали взрывы.

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#взрыв
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#украина
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Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах «отказников»
Пленный боец ВСУ Водян: украинские заградотряды расстреливают «отказников»
22 июня 2024, 05:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, отказывающихся выполнять боевые задачи, рассказал РИА Новости захваченный в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.
По его словам, вероятность того, что «отказник» останется жив, невелика.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в лучшем случае таким военнослужащим может грозить до 10-15 лет лишения свободы. Их также можно отправить на «нулевую позицию», где они попадают под «жесткий обстрел».

Ранее командующий «Азовом»* признал, что украинская армия использовала заградотряды для предотвращения отступления бойцов.

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#плен
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«Лишились позиций 2014 года»: на Украине заявили о потере Торецка
На Украине заявили о потере Торецка и работе главкома ВСУ Сырского на Россию
22 июня 2024, 04:38

Фото: iStock/Sinenkiy

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политик написала в социальных сетях, сопроводив заявления обвинения в адрес главнокомандующего Александра Сырского в работе на «противника». Значение Торецка, причины провала ВСУ и перспективы развития событий – в материале «Радио 1».

«Лишились позиций 2014 года»: Украина понесла невосполнимые потери

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери. В результате российская армия приближается к выходу на шоссе, ведущее прямо к городу.

«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – заявила депутат Верховной рады Украины.

Также она предположила, что верховный главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не контролирует ситуацию или является «сообщником» своего подчиненного.

Российская армия продвинулась на авдеевском направлении


21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные заняли укрепрайон украинской армии в Республике ДНР. Он пояснил, что речь идет о территориях авдеевского направления в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

«"Оседлали" там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия», – отметил он.

Он добавил, что российская артиллерия в настоящее время «очень плотно» работает на этом участке фронта.

В то же время бывший военный обозреватель Сергей Полетаев заявил, что для российской армии взятие Торецка не является ведущей задачей. По его мнению, важнее истощить противника оперативными действиями.

ВСУ отступают из-за нехватки сил

ВСУ отступают из-под Часов Яра под Донецком ввиду недостатка сил, по мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина.

Также стало известно, что средний возраст бойцов штурмовых подразделений превышает 45 лет.

«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», – заявил представитель неназванного российского силового ведомства.

На этом фоне нерешительность украинских мужчин в отношении того, чтобы отправиться на фронт, была настолько велика, что они стали платить контрабандистам до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны. Однако попытки пересечь границу часто терпят неудачу. Так, 21 июня была задержана рекордная группа из 27 беглецов, направлявшихся в Молдавию.

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#призыв
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По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, слышны взрывы
22 июня 2024, 04:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают официальные источники для оповещения населения страны.
Это уже второй за ночь случай введения режима воздушной опасности на территории государства.

Ранее на востоке Украины в Харьковской области прогремела третья за 21 июня серия взрывов.

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#украина
#харьковская область
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В Крыму заявили, что Зеленский рискует упустить шанс сохранить государственную преемственность
Мурадов: Зеленский упускает шанс сохранения государственности Украины
22 июня 2024, 02:03

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским упустили возможность начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности, сообщил постоянный представить Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин проявил великодушие, открыв для Киева «некое окно возможностей» для начала переговоров. Однако, Мурадов считает, что Зеленский упустит этот шанс.

Постоянный представитель Крыма также заявил, что Вашингтон, «извлекающий выгоду из войны», поможет Киеву в этом решении. В этой связи Мурадов признал, что продуктивные беседы могут состояться только в российско-американском формате.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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#запорожская область
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На Украине заявили о прорыве ВС РФ на Торецк
Депутат Рады Безуглая: ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР
22 июня 2024, 01:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик сообщила ​в социальных сетях.
«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – отметила она.

Парламентарий осудила дело генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», – подчеркнула Безуглая.

Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

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ВСУ намеренно поджигают посевы, заявили власти Херсонской области
Власти Херсонской области: ВСУ обстреливают поля в Каховском округе
22 июня 2024, 00:50

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Вооруженные силу Украины (ВСУ) регулярно обстреливают поля в Каховской округе Херсонской области, передает через РИА Новости специалист по агропромышленному комплексу администрации Каховского округа Евгений.
По его словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они активно обстреливаются. Собеседник агентства отметил, что горение возникает в результате обстрелов украинской армией.

Он призвал жителей села и главу территориальных отделов сделать нереализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреливает поля и леса региона, где начался сбор урожая.

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