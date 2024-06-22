Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В результате ночных ударов Вооружённых сил РФ в некоторых областях Украины повреждения получили объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удары пришлись по объектам в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях, Волыни, Луцке и Ивано-Франковске. В городе Стрый Львовской области после взрывов была нарушена подача электроэнергии. По словам Лебедева, больше всего пострадала именно энергетическая инфраструктура.
Что касается украинских властей, то на данный момент повреждение объекта критической инфраструктуры официально подтвердил только глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий.
Читайте также:
ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы
Мощные взрывы прогремели на территории Киева
Александр Бойцов