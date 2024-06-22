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Российские войска нанесли удар по расположению частей украинской армии под Ивано-Франковском на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетная атака была произведена около 4:30 утра. Удар пришёлся по расположению подразделения ВСУ, которое занимало здание одного из учебных заведений. Как сообщили информаторы, после удара все больницы в городе переполнены ранеными украинскими военными. Врачи работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее подпольщики докладывали о взрыве в районе военного аэродрома в Луцке на запале Украины. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада грюче-смазочных материалов. Кроме того, в городе повреждены две электроподстанции, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
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Александр Бойцов