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Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв

22 июня 2024, 10:20
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В городе Луцк Волынской области на западе Украины в районе военного аэродрома прогремел мощный взрыв. На объекте находится подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).


Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, информаторы подполья докладывали, что утром в субботу взрывы были зафиксированы на двух крупных электрических подстанциях в Луцке. После этого в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, а также сбои в работе мобильной связи.

Ранее подпольщики рассказывали, что ударам Вооружённых сил РФ в ночь на 22 июня подверглись объекты военной и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Винницкой, Волынской и Львовской областях, а также в Ивано-Франковске.

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Подполье: Российские войска ударили по расположению ВСУ под Ивано-Франковском
22 июня 2024, 10:21

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по расположению частей украинской армии под Ивано-Франковском на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетная атака была произведена около 4:30 утра. Удар пришёлся по расположению подразделения ВСУ, которое занимало здание одного из учебных заведений. Как сообщили информаторы, после удара все больницы в городе переполнены ранеными украинскими военными. Врачи работают в усиленном режиме. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее подпольщики докладывали о взрыве в районе военного аэродрома в Луцке на запале Украины. Там расположены подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада грюче-смазочных материалов. Кроме того, в городе повреждены две электроподстанции, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

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Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России
22 июня 2024, 10:04

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью дежурными средствами противовоздушной обороны сорваны очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки на территорию российских регионов. Ракетчики сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы пять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что атакам подверглись Брянская и смоленская области. Ещё один БПЛА был сбит над Азовским морем. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

В Смоленской области два украинских дрона также самолётного типа пытались атаковать военный объект. Оба были сбиты дежурными средствами ПВО. Губернатор региона Василий Анохин сообщил в своём телеграм-канале, что в результате атаки никто не пострадал, наземные объекты повреждений не получили.

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«Враги» относятся лучше, чем свои: Украинские военные о жизни в плену
22 июня 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских военных, сдавшихся в плен. Их имена и фамилии давно внесены в списки для обмена, но Украина не проявляет политическую волю для этого.
Корреспондент РИА Новости встретился с военнослужащими ВСУ, чтобы узнать о том, как им живётся в плену. Многие украинские военные отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских бойцов за то, что сохранили им жизнь. Руслан Шульга из 36-й элитной бригады морской пехоты оказался в плену на 45-й день своего пребывания на передовой.

«Российские солдаты хорошо встретили нас, накормили, напоили, обустроили», — вспоминает он.

Сначала «была идея», но когда украинские власти их бросили, воевали только для того, чтобы остаться в живых, признаётся морпех. Он вспоминает, что всё время обещали подкрепления, ротацию, но прилетавшие вертолёты только забирали раненых и снова улетали.

«Мы поверили. Нам обещали, мы верили. Нам навешали лапшу на уши и все», — подчёркивает военнопленный.

Шульга надеется вернуться домой, увидеть семью. Однако на вопрос, почему его до сих пор не обменяли, у морпеха ответа нет. Некоторые пленные говорят, что хотели бы получить российское гражданство. И все в один голос говорят, что не хотят больше воевать.

Музыкант военного оркестра Александр Сыч рассказал, что через неделю после отправки на фронт у него родилась дочь. Он не знает, как она растёт, всё ли у неё в порядке. Пленный обратился к европейцам и американцам с призывом «остановить это безумие». Пленный не видит в русских врагов и просит мировое сообщество сесть за стол переговоров, чтобы решить конфликт мирным путём.

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Подполье: В ряде областей Украины повреждены военные и энергетические объекты
22 июня 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В результате ночных ударов Вооружённых сил РФ в некоторых областях Украины повреждения получили объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удары пришлись по объектам в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях, Волыни, Луцке и Ивано-Франковске. В городе Стрый Львовской области после взрывов была нарушена подача электроэнергии. По словам Лебедева, больше всего пострадала именно энергетическая инфраструктура.

Что касается украинских властей, то на данный момент повреждение объекта критической инфраструктуры официально подтвердил только глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий.

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#взрыв
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Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области
22 июня 2024, 08:10

Фото: istockphoto/rancho_runner

Минувшей ночью пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на объекты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дроны ВСУ пытались атаковать военный объект на территории Смоленского района. Анохин подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал, объекты не были повреждены. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб и силовых структур.

По сообщению министерства обороны РФ, всего минувшей ночью над российской территорией дежурными средствами ПВО были сбиты пять украинских БПЛА. Кроме Смоленской области, атаке также подверглась соседняя Брянская область. Там ракетчики уничтожили два беспилотника. Ещё один был сбит над Азовским морем.

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#дроны
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ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы
22 июня 2024, 07:50

Фото: istockphoto/Zeferli

В Днепропетровской, Львовской, Волынской и Винницкой областях Украины произошли взрывы. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. В ночь на субботу, 22 июля, в красную зону на карте тревог попали Киев, Николаевская и Кировоградская области. Позже сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину.

Взрывы были зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области, Луцке Волынской области, Стрые Львовской области, а также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Сообщается, что в Стрые после взрывов начались перебои в подаче электроэнергии. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области. Глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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#ночь
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#украина
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Во Львовской области Украины загорелся энергообъект
Во Львовской области Украины загорелся энергообъект, начались перебои со светом
22 июня 2024, 06:40

Фото: iStock/aapsky

На объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области Украины возникло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий. Он утверждает, что пожар начался после ракетного обстрела.
Козицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В данный момент наблюдаются перебои со светом.

Ранее по всей Украине во второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога, в нескольких регионах прозвучали взрывы.

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#украина
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Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах «отказников»
Пленный боец ВСУ Водян: украинские заградотряды расстреливают «отказников»
22 июня 2024, 05:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, отказывающихся выполнять боевые задачи, рассказал РИА Новости захваченный в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.
По его словам, вероятность того, что «отказник» останется жив, невелика.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в лучшем случае таким военнослужащим может грозить до 10-15 лет лишения свободы. Их также можно отправить на «нулевую позицию», где они попадают под «жесткий обстрел».

Ранее командующий «Азовом»* признал, что украинская армия использовала заградотряды для предотвращения отступления бойцов.

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#солдаты
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«Лишились позиций 2014 года»: на Украине заявили о потере Торецка
На Украине заявили о потере Торецка и работе главкома ВСУ Сырского на Россию
22 июня 2024, 04:38

Фото: iStock/Sinenkiy

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политик написала в социальных сетях, сопроводив заявления обвинения в адрес главнокомандующего Александра Сырского в работе на «противника». Значение Торецка, причины провала ВСУ и перспективы развития событий – в материале «Радио 1».

«Лишились позиций 2014 года»: Украина понесла невосполнимые потери

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери. В результате российская армия приближается к выходу на шоссе, ведущее прямо к городу.

«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – заявила депутат Верховной рады Украины.

Также она предположила, что верховный главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не контролирует ситуацию или является «сообщником» своего подчиненного.

Российская армия продвинулась на авдеевском направлении


21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные заняли укрепрайон украинской армии в Республике ДНР. Он пояснил, что речь идет о территориях авдеевского направления в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

«"Оседлали" там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия», – отметил он.

Он добавил, что российская артиллерия в настоящее время «очень плотно» работает на этом участке фронта.

В то же время бывший военный обозреватель Сергей Полетаев заявил, что для российской армии взятие Торецка не является ведущей задачей. По его мнению, важнее истощить противника оперативными действиями.

ВСУ отступают из-за нехватки сил

ВСУ отступают из-под Часов Яра под Донецком ввиду недостатка сил, по мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина.

Также стало известно, что средний возраст бойцов штурмовых подразделений превышает 45 лет.

«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», – заявил представитель неназванного российского силового ведомства.

На этом фоне нерешительность украинских мужчин в отношении того, чтобы отправиться на фронт, была настолько велика, что они стали платить контрабандистам до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны. Однако попытки пересечь границу часто терпят неудачу. Так, 21 июня была задержана рекордная группа из 27 беглецов, направлявшихся в Молдавию.

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