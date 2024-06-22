Подполье: В районе военного аэродрома в Луцке прогремел взрыв

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В городе Луцк Волынской области на западе Украины в районе военного аэродрома прогремел мощный взрыв. На объекте находится подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два больших склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, информаторы подполья докладывали, что утром в субботу взрывы были зафиксированы на двух крупных электрических подстанциях в Луцке. После этого в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, а также сбои в работе мобильной связи.
Ранее подпольщики рассказывали, что ударам Вооружённых сил РФ в ночь на 22 июня подверглись объекты военной и энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Винницкой, Волынской и Львовской областях, а также в Ивано-Франковске.
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Александр Бойцов