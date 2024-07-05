Подполье: Под Одессой уничтожен курируемый Лондоном центр подготовки диверсантов

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В ночь на 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области. Одной из целей был центр подготовки украинских диверсантов-подводников, обучением которых занимались британские инструкторы.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из Одесской области. По данным сопротивления, в 02:45 по московскому времени мощный взрыв был зафиксирован в районе крытого склада центра подготовки моряков «Авант». Именно там инструкторы из Великобритании готовили украинских диверсантов.
Лебедев также добавил, что, предположительно, именно там находится база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма и Крымского моста. Кроме того, ещё один удар российской ракеты пришёлся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боеприпасы, заключил подпольщик.
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Александр Бойцов