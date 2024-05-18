Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой

Фото: iStock/Leonid Ikan
Опубликованы кадры российского удара по крупному логистическому центру украинской армии в Одесской области. Видео представил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно охваченное огнём здание. Отмечается, что в нём хранились безэкипажные катеры.
Напомним, что логистические центры ВСУ были поражены российскими войсками в ночь на субботу.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии Волчанска в Харьковской области, где сейчас активно ведётся наступление российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что логистические центры ВСУ были поражены российскими войсками в ночь на субботу.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии Волчанска в Харьковской области, где сейчас активно ведётся наступление российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова