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Киев командирует военкомов (на Украине их называют сотрудниками территориальных центров комплектования - ТЦК) в регионы, к жителям которых они плохо относятся, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Он отметил, что Киев направляет на восток страны сотрудников ТЦК с запада и наоборот — с востока на запад. Таким образом украинские власти добиваются того чтобы военкомы активнее задерживали граждан и отправляли их на фронт, руководствуясь идейной ненавистью.
Лебедев добавил, что первое время сотрудники ТЦК живут в самих военкоматах, но вскоре им дают премии за первых отловленных и они снимают жилье.
Ранее на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, позволяющий призывать студентов заочной формы обучения, многодетных отцов и инвалидов.
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Лебедев добавил, что первое время сотрудники ТЦК живут в самих военкоматах, но вскоре им дают премии за первых отловленных и они снимают жилье.
Ранее на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, позволяющий призывать студентов заочной формы обучения, многодетных отцов и инвалидов.
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Олег Дикий