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ВС РФ ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Лебедев отметил, что в результате атаки было ликвидировано место дислокации украинских боевиков. По словам подпольщика, на прилегающей к предприятию территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были оснащены установкой с пулеметами.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова